Ковид се върна с нов щам. Симптомите
Грипните вируси се очакват през януари и февруари
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Грипните вируси се очакват през януари и февруари
Започват и първите случаи на вируси с респираторни заболявания
Случаите стремглаво растат. Доктор препоръча маски
Антибиотикът не действа на вируса, той не сваля температура
Д-р Гергана Николова посочи разликите в симптомите на двете заболявания
Клиничната картина на Ковид-19 обикновено се разгръща бавно и постепенно
Решението за евтини лекарства за сърдечно-съдови болести е довело до огромни опашки пред кабинетите
Специалистите в доболничната помощ вече могат да назначават ядрено-магнитен резонанс
Грип има, януари е, нормално е, каза тя
Лекарите не са наясно какво има и какво няма на пазара, твърдят фармацевти
Расте броят на пациентите с респираторни заболявания
Липсата на пари е постоянен проблем на доболничната помощ, а някъде съществува такъв лукс
Заради пандемията от коронавирус са изконсумирани много лекарства, но системата се възстановява, каза Гергана Николова
Не може някой да вреди на здравето в обществото
Могат да възникнат и нетипични пневмонии, които се развиват по по-специфичен начин