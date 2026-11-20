Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидентът Джей Ди Ванс отправиха послания в подкрепа на политиката на Доналд Тръмп по време на голямата пресконференция в Белия дом. Рубио определи историческата среща на американския президент с Владимир Путин и Си Цзинпин като важен дипломатически успех, който създава възможности за продължаване на преговорите между трите световни сили. Ванс пък постави акцент върху икономическите резултати от управлението и законодателните инициативи, които могат да бъдат приети преди смяната на мнозинството в Конгреса. Двамата стояха до президента при представянето на резултатите от азиатската му обиколка.

Личните отношения между лидерите отварят пътя за дипломацията

Марко Рубио, който придружаваше Доналд Тръмп по време на посещението му в Азия, подчерта значението на първата тристранна среща между лидерите на Съединените щати, Русия и Китай. Според държавния секретар подобни контакти на най-високо равнище са необходими, за да могат дипломатическите екипи да продължат разговорите и да търсят решения на международните конфликти.

Рубио обясни, че срещата между Тръмп, Путин и Си Цзинпин задава посоката на работата на дипломатите и създава условия за поддържане на постоянен диалог.

„Ако тези лидери не могат да се разбират, не могат да общуват помежду си и нямат положителни отношения, е невъзможно да се постигне нещо добро за страната и за сигурността на света“, заяви американският държавен секретар.

Изказването му последва разговорите в Шънджън, които не доведоха до пробив за прекратяване на войната в Украйна. Трите държави обаче се договориха да продължат диалога за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

Рубио постави акцент върху възможността срещите между държавните ръководители да улеснят последващите преговори между дипломатическите представители. Позицията му съвпадна с тази на Тръмп, който заяви, че поддържа добри отношения с Русия и Китай и смята това за предимство при решаването на международни проблеми.

Успокоение след поредицата технологични сривове

По време на престоя си в Манила държавният секретар коментира и поредицата технически проблеми, които нарушиха работата на важни системи в Съединените щати. Става дума за прекъсвания, засегнали въздушния транспорт, електронната поща, банковите услуги и правителствени комуникационни мрежи.

Съвпадението на няколко сериозни инцидента за кратък период породи предположения за координирана кибератака. Рубио обаче категорично отхвърли твърденията, че американските власти разполагат с доказателства за подобна връзка.

„Нямаме основания да смятаме, че който и да било от тези отделни случаи има връзка със злонамерени лица, киберхакери, престъпни или държавни структури или с каквато и да било злонамерена дейност“, заяви той пред журналисти във Филипините.

Според информацията на Ройтерс сред засегнатите са били системи на „Майкрософт“, банкови услуги, въздушният транспорт и комуникации, свързани с националната сигурност.

Рубио подчерта, че към момента на изявлението няма информация, която да показва, че отделните технически сривове са част от една обща операция. Той заяви, че американските власти не разполагат с данни за системна атака срещу инфраструктурата на страната.

„Сам вкъщи“, но с повече злато и по-добра храна

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс внесе по-непринуден тон в пресконференцията, когато получи думата след продължителното изявление на Доналд Тръмп. Той обясни, че докато президентът, държавният секретар и останалите членове на делегацията са били в Азия, неговата задача е била да остане във Вашингтон и да следи работата на администрацията.

Ванс сравни ситуацията с популярната комедия „Сам вкъщи“, като направи шеговита препратка към обстановката в Белия дом.

„Хората понякога ме питат какво е, когато целият екип замине на едно от тези големи международни пътувания. Част от задълженията ми е да остана и да пазя крепостта. Бих го сравнил донякъде със „Сам вкъщи“, но с по-добра храна и повече злато“, заяви вицепрезидентът.

„Така че ми липсвахте, господин президент. Липсваше ми целият екип и оценяваме всичко, което направихте, докато бяхте в чужбина“, допълни той.

След шеговитото начало Ванс премина към икономическите резултати от управлението и законодателната програма на Белия дом.

Той изтъкна, че докато американският президент е провеждал срещите си в Азия, Сенатът е придвижил двупартийно законодателство в енергийния сектор. Мярката е насочена към ускоряване на разрешителните процедури за изграждане на електроцентрали, електропроводи и друга енергийна инфраструктура.

„Не бихме могли да направим това без готовността на президента да реорганизира световната търговска система така, че тя да носи ползи за американския работник“, заяви Ванс, като свърза законодателните резултати с политиката на администрацията за укрепване на икономиката на САЩ.

Законопроектът предстои да бъде разгледан и от Камарата на представителите. Тръмп вече обяви, че според прогнозите окончателното му приемане може да донесе икономии от поне 1300 долара годишно на американските домакинства.