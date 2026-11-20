Министърът на външните работи Велислава Петрова се срещна с президента на Индия Драупади Мурму в рамките на официалното си посещение в Делхи.

По време на разговора двете страни подчертаха историческото значение на приятелството и динамичното партньорство между България и Индия.

Обсъдени бяха възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, науката, технологиите и образованието, съобщиха от външното министерство.

Министър Петрова изрази готовността на България да продължи активния политически диалог на високо равнище.

В срещата беше откроено и значението на задълбочаването на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия.

Двете страни обмениха мнения и по актуални международни въпроси, както и по ролята на ефективното многостранно сътрудничество.

Кой е президентът на Индия

Драупади Мурму е президент на Индия от 25 юли 2022 година. Тя е втората жена в историята на страната, която заема най-високия държавен пост, след Пратибха Патил. Мурму е и първият представител на коренното племенно население на Индия, избран за президент.

Родена е на 20 юни 1958 година в щата Одиша. Преди да оглави държавата, тя е била губернатор на щата Джаркханд в периода 2015–2021 година, както и министър в правителството на Одиша.

Индия е парламентарна република, в която президентът изпълнява предимно представителни и конституционни функции, докато изпълнителната власт се упражнява основно от правителството, ръководено от министър-председателя.