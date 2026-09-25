Политика

Велислава Петрова отговори на Муцунски: Очакваме Скопие да изпълни ангажиментите си!

Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС, категорична е дипломат № 1 на България

Велислава Петрова отговори на Муцунски: Очакваме Скопие да изпълни ангажиментите си!
25 сеп 26 | 10:21
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Мира Иванова

Процесът на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова.

Повод бе изявлението на македонския министър на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, който заяви, че между София и Скопие имало "фундаментална липса на доверие", затова искал посредник от ЕС в разговорите.

България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет, каза Петрова.

Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. Те са и основна предпоставка за изграждане на доверие. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония, гласи още позицията на външния ни министър.

Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност. Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път, категорична бе Велислава Петрова.

Тагове:
Автор Мира Иванова

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1 Коментара
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преди 38 минути

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