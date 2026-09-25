Страшна драма с кандидат за "Дондуков" 2. Сменя на пожар вицето

Минути преди старта на кампанията една от кандидат-президентските двойки е застрашена да отпадне от надпреварата. Причината - издигнатият за вицепрезидент на Александър Томов се оказал със съветско гражданство.

Проверка на Централната избирателна комисия (ЦИК) констатира, че кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов не е с българско гражданство, каквото е изискването по Конституция.

Томов отрече, като твърди, че Инджов има само български паспорт. Въпреки това каза за bTV, че е бил принуден за час и половина да излъчи нов кандидат за вицепрезидент.

„Служил е две години в българската армия, следователно е бил български гражданин. Така че ние бяхме принудени да заменим Инджов с член на нашето ръководство - Александър Гаримов. Това беше реакция, която направихме за час и половина“, подчерта Томов.

На въпроса как за час и половина се избира вицепрезидент Томов отговори: „Ние сме партия с доста голяма традиция въпреки репресиите срещу нас дълги години. Ние имаме ръководство, което се състои от реномирани хора. Това са подготвени хора и в момента ние трябва да вземем оперативно решение“.

Попитан как е реагирал новият кандидат за вицепрезидент на новината, Томов каза: „Той е боец. Естествено, че реагира максимално сдържано като всеки мъж. Естествено, че не изпадна в някаква еуфория“.

Кандидат-президентската двойка, при която кандидатът за вицепрезидент беше заличен заради наличие на чуждо гражданство, ще участва в изборите след направена замяна, обясни пред БНТ Стоянка Балтова от Централната избирателна комисия (ЦИК).

От ЦИК уточниха, че срокът за замяна на вече регистрирани кандидатски двойки е изтекъл вчера. На мястото на заличения кандидат е предложен нов, поради което общият брой на регистрираните кандидат-президентски двойки остава 27.

Проверките за съответствието на кандидатите с изискванията на Конституцията продължават до 27 септември. Те се извършват от няколко институции, сред които ГРАО, МВР и „Информационно обслужване“. От ЦИК обясниха, че кандидатите се регистрират преди приключването на всички проверки заради различните законови срокове.