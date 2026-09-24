Александър Томов с нов кандидат за вицепрезидент

Централната избирателна комисия регистрира Александър Цветанов Гарибов като кандидат за вицепрезидент в двойка с кандидата за президент Александър Томов.

Предложението е внесено от партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“, която издига кандидатската двойка за президентските избори на 25 октомври 2026 г.

От ЦИК уточняват, че регистрацията на новата двойка е при неприключила проверка заради настъпилата промяна на кандидата за вицепрезидент.

Рокадата идва само два дни след първоначалната регистрация на Александър Томов и Сергей Инджов. На 22 септември ЦИК регистрира двамата при неприключила процедура по проверка на кандидатската листа.

Защо отпадна Сергей Инджов

По-рано днес ЦИК обяви за недействителна регистрацията на Сергей Петков Инджов като кандидат за вицепрезидент.

От решението на комисията става ясно, че при извършената проверка е установено, че Инджов е придобил по рождение „съветско“ гражданство.

Според ЦИК по този начин не е изпълнено изискването на чл. 308 от Изборния кодекс във връзка с чл. 93, ал. 2 от Конституцията и съответното решение на комисията за наличие на българско гражданство по рождение.

Затова комисията обяви регистрацията му за недействителна. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Така в президентската надпревара Александър Томов продължава с нов кандидат за вицепрезидент – Александър Гарибов.