Велислава Петрова с призив към Китай за войната в Украйна

Министърът на външните работи Велислава Петрова призова първия дипломат на Китай Ван И, когото прие днес в София, Пекин да използва влиянието си, за да бъде постигната деескалация на войната на Русия срещу Украйна.

Двамата министри обсъдиха задълбочаването на икономическите отношения между България и Китай, ускоряването на процедурите за достъп на български селскостопански и хранителни продукти до китайския пазар, както и възможности за привличане на китайски инвестиции у нас.

"Средата, в която могат да се развиват икономическите отношения, изисква предвидимост, свободно корабоплаване и зачитане на международното право. Затова стабилизацията е общ интерес и споделена отговорност, особено с държава като Китай, която има голяма тежест в международните отношения. Китай често определя себе си като силна стабилност, а именно от това имаме нужда в момента. В този контекст обсъдихме и войната на Русия срещу Украйна. Инцидентите в изключителната икономическа зона на България в Черно море показват, че тя засяга пряко сигурността на корабоплаването и търговските пътища между Европа и Азия. Призовах Китай да използва влиянието си за деескалация за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на Устава на ООН", посочи Велислава Петрова.

"България и Китай са готови да развиват стратегическо партньорство, което да стимулира свързаността между Европа и Азия", посочи министърът на външните работи на Китай Ван И след среща с българския си колега, пише БНР.

България е последната спирка от обиколката на китайския първи дипломат, който вече посети Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Четирите държави са ангажирани с китайската инициатива "Един пояс, един път", насочена към развитието на международната търговия и инфраструктурата, и са важни партньори на Пекин в Югоизточна Европа.

От София в края на евразийската си обиколка Ван И обобщи: "Доверието е крайъгълния камък на мира. Днес светът е изпълнен с хаос и най-големият проблем, пред който е изправен, е липсата на доверие. От кризата в Украйна и Близкия изток разрешаването на конфликтите изисква доверие, а изграждането на доверие минава през диалог. Последователното послание, което отправя Китай е ангажимент за изграждане на доверие и мир чрез диалог. Китай винаги стои от правилната страна на историята и ще играе важна роля в премахването на дефицита на доверие и разрешаването на кризите и конфликтите".