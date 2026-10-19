София и Пекин чертаят нови хоризонти за сътрудничество в ключови сектори

Министърът на външните работи на Китайската народна република Уан И пристигна на официално посещение у нас. В рамките на визитата си дипломат №1 на Пекин проведе последователни срещи с българския си колега Велислава Петрова и с министър-председателя Румен Радев.

Официалното посещение носи особен символизъм и тежест, тъй като това е първото пристигане на Уан И в България от 11 години насам. Срещата се провежда в критичен глобален момент, белязан от сериозни геополитически предизвикателства и динамични промени в световната икономика.

Визитата у нас е ключов момент от по-широката обиколка на китайския външен министър в региона, която включва още Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Тя е пряко свързана с глобалната инициатива на Пекин за развитие на международната търговия, логистиката и инфраструктурната свързаност.

Историческа приемственост и нов икономически тласък

По време на разговора си с китайския дипломат премиерът Радев постави специален акцент върху дълбоките исторически корени на двустранните отношения. Той припомни, че България заема специално място в китайската дипломатическа история като втората държава в света, признала официално Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея.

Премиерът върна лентата и към своето официално посещение в качеството си на президент в Пекин през 2019 г., когато проведе ключови разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин. Именно тогава бе приета съвместната декларация за издигане на отношенията до ниво стратегическо партньорство - важен крайъгълен камък, върху който двете държави стъпват и днес.

„Следващата ни логична цел трябва да бъде надграждане на традиционната търговия и преминаване към реализирането на конкретни съвместни проекти в ключови икономически отрасли“, заяви Румен Радев.

Стратегическото положение на България и приоритетните сектори

Според българската страна стратегическото географско положение на страната ни на южния фланг на Европа я прави естествен и изключително подходящ логистичен възел за китайския бизнес, който търси достъп до европейския пазар.

Българското правителство открои няколко ключови сектора с висок потенциал за привличане на китайски инвестиции:

Автомобилостроене и бъдещи технологии: Отлични условия за инвестиции в производството на електрически превозни средства и батерии.

Транспорт и инфраструктура: Изграждане на съвременни логистични коридори, свързващи морските и сухопътните пътища.

Дигитална и енергийна мрежа: Проекти в сферата на високите технологии, телекомуникациите и зелената енергия.

Селско стопанство: Разширяване на износа на български земеделски и хранителни продукти за огромния китайски пазар.

Позицията на Пекин: Готовност за партньорство в модернизацията

От своя страна китайският външен министър Уан И приветства сформирането на новото българско правителство и предаде официални поздрави и добри пожелания от висшето държавно ръководство на Китай.

Уан И потвърди, че Пекин оценява високо дългогодишното приятелство с София и вижда огромно пространство за укрепване на взаимното политическо доверие. Той изрази пълна готовност китайската страна да се включи с опит и капитал в конкретни проекти, които да донесат директна икономическа полза за българските граждани.

„Китай има твърдото желание да бъде надежден и отговорен партньор в процеса на модернизацията на България. Нашата цел е да градим общност със споделено бъдеще за човечеството чрез практическо и взаимноизгодно сътрудничество“, подчерта Уан И по време на срещата си в София.

Очаква се след края на визитата работни групи от двете държави да започнат детайлни разговори за конкретизиране на потенциалните инвестиционни намерения в посочените приоритетни сектори.