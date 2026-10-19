Йотова и министър Уан И обсъдиха откриване на директна авиолиния между София и Пекин

Перспективите за засилване на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република обсъдиха на среща в президентската институция държавният глава Илияна Йотова и министърът на външните работи на Китай Уан И.

По време на разговора президентът Йотова открои дългогодишните партньорски връзки между двете страни, изградени на базата на взаимно доверие и приятелство. Обща бе позицията, че подписаната съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между президентите Румен Радев и Си Дзинпин през 2019 г., е дала положителен тласък в развитието на двустранните отношения. Илияна Йотова и Уан И отбелязаха перспективите за задълбочаване на сътрудничеството в редица сфери, сред които икономиката, търговията, образованието, културата.

Външният министър на Китай определи срещата с президента като ясен показател за нивото на приятелство между двете страни. По думите на Уан И формираното редовно българско правителство след парламентарните избори през април е стабилна основа за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Китай, както и за по-бързото реализиране на вече започнати съвместни проекти. Дипломатът благодари на Илияна Йотова за последователната й подкрепа за развитието на българо-китайските отношения.

Държавният глава постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, като по думите й това ще създаде възможност за подобряване на бизнес контактите и културните връзки между двата народа. От българска страна бе изразена надежда родните селскостопански стоки да получат по-лесен достъп до китайския пазар.

Сред акцентите в разговора на „Дондуков“ 2 бяха конфликтите в Близкия изток и Украйна, като двете страни се обединиха около позицията, че тяхното разрешаване изисква активни дипломатически усилия.

„Живеем във времето с най-много конфликти след Втората световна война. Днешният свят се нуждае от повече доверие и отговорност. Трябва да оставим на децата си сигурен свят, в който да развиват потенциала си“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта негативния ефект от войните върху икономиките и социалните системи на страните. Китайският външен министър Уан И изтъкна изказването на българския държавен глава на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, чийто акцент беше мирът и усилията държавите с диалог да преодоляват различията.