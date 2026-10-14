Външният министър отива в Германия. Ключови срещи за дроновете

Министърът на външните работи Велислава Петрова се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин.

Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море България е поискала помощ от ЕС и НАТО.

Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани тема. която също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин.