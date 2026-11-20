Млади хора заляха улиците на 25 европейски държави. От Италия през Испания, Великобритания, Германия, Франция и Хърватия - младежите от поколението Z се мобилизираха, за да изкажат недоволството си срещу високите разходи за живот, недостига на жилище, недостатъчноо финансиране в образованието и увеличаването на разходите за отбрана.

Многохилядни протестни шествия се проведоха, а на места се стигна до напрежение, предадоха световните агенции.

В Италия демонстрации имаше в Милано, Неапол, Генуа, Болоня, Бари и Торино. Ученици, студенти, профсъюзи и граждани се събраха, за да изкажат недоволството си срещу бюджетната политика на Джорджа Мелони. Протестиращите се обявиха срещу правителството, проектобюджета за 2027 г., рязко нарастващите разходи за живот, както и срещу състоянието на училищата и образователната система в страната.

Снимка БТА

"Младите хора в цяла Европа се мобилизират днес срещу превъоръжаването и увеличаването на разходите за отбрана. Защото това се прави за сметка на орязване на бюджета за здравеопазване и обществени разходи. Управлява ни правителство, което парче по парче ни отнема бъдещето. Искаме си го обратно!", коментира студентката Лаура Периторе.

"Gen Z поема контрола" - мотото на десетките хиляди германски младежи, които и днес излязоха на протести в цяла Германия с искания за повече средства за образование, по-решителни действия срещу климатичните промени и по-достъпни жилища. И тук недоволството е срещу орязването на финансирането в образователния сектор, здравеопазването и социални услуги, за сметка на увеличени военни разходи. Високата цена на живота е нещо, с което управляващите не могат да се справят, казват германските младежи.

Младежките протести достигнаха и до Лондон, където ученици напуснаха класните стаи и се присъединиха към студентите, събрали се пред парламента. Критиките им към управляващите са, че не се справят с високите цени на живота, но са увеличили разходите за отбрана.

Протестиращите носеха транспаранти и плакати, призоваващи за "спасяване на висшето образование" и за прекратяване на глобалните войни.

Снимка БТА

Французите и днес не останаха безучастни към призивите да излязат по улиците. Повече пари за образование, по-малко за война беше сред най-често скандираните лозунги.

А в Мадрид недоволството беше концентрирано пред сградата на министерството на образованието, след издадена забрана учителите да призовават учениците да протестират и призив всеки преподавател, който повдигне в клас темата за протестите, да бъде докладван.