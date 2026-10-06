Шокиращи разкрития задълбочават скандала със смъртта на Мазонакис

Ново разкритие задълбочава скандала около атинската частна клиника в квартал „Колонаки“, където през септември почина известният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Пациент на лечебното заведение твърди пред гръцки медии, че 56-годишна лекарка се е опитала да му продаде курс по плазмафереза за 18 000 евро, разчитайки на медицински абсурдни и манипулативни аргументи.

Мъжът потърсил помощ в клиниката с желание да отслабне, но вместо режим за тегло, лекарката започнала да го убеждава да пречисти кръвта си. Според думите му тя заявила, че вижда у него „малко женственост“ и го предупредила, че без процедурата с възрастта може да развие влечение към мъже. Офертата включвала три процедури по 6000 евро всяка с обещание за „подмладяване с 15 години“, като всички плащания се изисквали в брой. Пациентът отказал, след като вече бил платил около 3000 евро за прегледи и добавки.

Показанията идват на фона на разследването за смъртта на 54-годишния Мазонакис, който получи сърдечен арест на 9 септември точно по време на плазмафереза в същия кабинет. Разследващите органи проверяват забавянето на линейката, спазването на медицинските протоколи и дали в клиниката са извършвани необосновани процедури на други пациенти. Собствениците на клиниката – двама лекари (съпрузи), категорично отричат обвиненията за непредумишлено убийство.