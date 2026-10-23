Свят

Официално! Нова забрана в Гърция

Тя ще влезе в сила на 1 януари 2027 г.

Официално! Нова забрана в Гърция
23 окт 26 | 13:09
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Григор Атанасов

Гръцкият парламент одобри закон, който забранява на деца под 15-годишна възраст да използват социални мрежи заради нарастващите опасения за влиянието им върху здравето и безопасността на непълнолетните, предаде БГНЕС.

Забраната ще влезе в сила на 1 януари 2027 г.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че компаниите, управляващи социални платформи, разполагат с около два месеца и половина, за да разработят система за проверка на възрастта на потребителите, която едновременно да защитава личните им данни.

Гърция е сред седемте държави от Европейския съюз, които работят с Европейската комисия по решение за надеждна проверка на възрастта.

Правителството посочва, че мярката има за цел да помогне на родителите да ограничат прекомерното време пред екраните и „безкрайното скролване“, което лишава децата от сън, концентрация и време с приятели.

Австралия стана първата държава, която миналата година прие закон за ограничаване на достъпа на непълнолетни до социални мрежи. Франция също прие подобен закон, но през август Конституционният съвет го отмени.

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Автор Григор Атанасов

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