Нова драма в Черно море! Поредна атака с дронове?

Огромен пожар избухна на кораб в Черно море край бреговете на руския град Сочи. В интернет се появиха кадри, на които се виждат пламъци и огромен стълб от черен дим, издигащ се над морето.

По предварителна информация е възможно горящият плавателен съд да е петролен танкер, но към момента няма официално потвърждение нито за вида на кораба, нито за причината за пожара.

Мащабът на пожара привлече вниманието на жителите на Сочи. В интернет започнаха да се разпространяват видеоклипове, заснети от брега, на които се вижда обхванатият от пламъци кораб, пише ua.news, предав bTV.

Според очевидци пожарът се вижда от различни места по крайбрежието. Името на плавателния съд също не е обявено. Към момента няма точна информация какво е предизвикало пожара.

В интернет вече се появиха предположения, че корабът може да е бил поразен при атака с дронове или безпилотни плавателни съдове. Няма обаче доказателства в подкрепа на тази версия и на този етап тя не може да бъде приемана като потвърдена причина за пожара.

Не е известно и колко души са се намирали на борда. Засега няма информация за загинали или пострадали при инцидента.

Руските служби за извънредни ситуации и местните власти все още не са публикували подробна информация за случилото се.