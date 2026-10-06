ЕК подготвя ЕС за ново разширяване

Европейската комисия предложи пакет от мерки за подготовка на Европейския съюз за бъдещо разширяване с държави като Черна гора, Албания, Украйна и Молдова. В същото време Брюксел се стреми да успокои настоящите членове за потенциалните политически и икономически последици от приемането на нови страни.

Предложенията отразяват засиления интерес към разширяването на ЕС, който се състои от 27 държави. Този процес получи нов тласък след руската инвазия в Украйна през 2022 г., както и заради стремежа на Киев към членство като част от евентуално мирно споразумение.

Сред предлаганите промени е възможността държавите членки да суспендират правото на глас на новоприсъединила се страна през първите 15 години от членството, ако тя престане да спазва основните ценности на ЕС.

ЕК предлага и ограничаване на финансовата подкрепа за големия селскостопански сектор на Украйна, което е сред чувствителните въпроси около евентуалното бъдещо членство на страната.

Мерките целят да гарантират, че ЕС ще бъде институционално и финансово подготвен за приемането на нови членове, без това да създава допълнителни рискове за настоящите държави в блока.