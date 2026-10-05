Калас се произнесе за Молдова и ЕС

Пътят на Молдова към Европейския съюз е необратим. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след десетото заседание на Съвета за асоцииране на Молдова в Брюксел.

По думите ѝ въпросът с Приднестровието няма да попречи на европейската перспектива на страната. Калас изрази и очакване за честни избори в Гагаузия.

По повод навлизането на руски дронове в молдовското въздушно пространство тя заяви, че Русия поставя в опасност живота на хората в цяла Европа. Според Калас Москва се стреми да разпространява страх и да възпрепятства вземането на решения, а отговорът на ЕС трябва да бъде повече устойчивост и по-силна подкрепа за Украйна.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос определи Молдова като една от най-напредналите държави по пътя към присъединяване към ЕС. Тя посочи, че до края на годината Кишинев може да започне преговори по още две теми.

Междувременно Молдова получи нов транш от 157 млн. евро по европейския план за растеж. С него общият размер на предоставената досега подкрепа достига 661 млн. евро.

Средствата са предназначени за стимулиране на икономическия растеж, създаване на работни места и подобряване на достъпа на Молдова до единния европейски пазар.