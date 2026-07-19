Всичко по темата ЕС

ЕС и Великобритания подписаха историческо споразумение
Десет години след Брекзит
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Десет години след Брекзит
Предвидените защитни мерки позволяват на Европейската комисия да действа бързо при значително увелич...
Днес бе представен доклад за състоянието на цифровизацията в ЕС
Словения бележи рекордни нива
През декември 2022 г. България получи първото плащане от 1,37 млрд. евро