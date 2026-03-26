Първо ВИДЕО от земетресението. Поверието за Атон

Мощното земетресение от 5,3 по Рихтер, което разтърси вчера вечерта Атон и бе усетено в София и половин България, е било документирано. Кадри от въздействието на труса върху сградите публикува във фейсбук архимандрит Никанор.

За щастие, няма данни за разрушения или пострадали след труса край Атон на Халкидическия полуостров, няма щети и в България.

Земетресението бе регистрирано в 21:08 ч. на дълбочина около 5 км в Егейско море – на 22 км от Неа Рода и на 110 км източно от Солун. В социалните мрежи се появиха видеоклипове, заснети от очевидци, показващи моментите на труса в засегнатите райони.

У нас трусът бе усетен най-силно в Сандански, Гоце Делчев, Благоевград, Дупница, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и в София.

Днес архимандрит Никанор публикува пост, свързан с поверие за Атон. Ето какво гласи той:

Вчера на Атон е имало земетресение. Ние имаме пророчество, че в края на времето Иверската икона ще се издигне във въздуха и ще си отиде от Света гора, а полуостровът ще потъне, за да не може ангихристът да стъпи на него.

Ако не се лъжа през 1905 година в Русия е имало голяма суша, която там винаги е свързана с пожари. Св. Йоан Кронщадски тогава казва, че е суша, защото са пресъхнали сърцата им и нямат любов. Както виждаме по-късно, светецът се оказва прав, понеже нещата станат още по-зле и идва революцията.

Сега явно е земетръсно в нашите сърца - ние се тресем ту в една, ту в друга посока. Или по-скоро дяволът ни тресе в ситотото си, както пише един свети отец. И не е страшно, когато се тресат душите на миряните, защото това е част от житейския ни кръст. Страшно е, ако е земетръсно в монашеските сърца, ако са в постоянно тресене душите на тези, които трябва да се молят за света.

А в църковните среди последният великопостен земетръс е, как е правилно да се казва в Символа на вярата -" вселенска" или "съборна". Преди няколко месеца този въпрос ми беше зададен от вярваща, понеже в църковните ни часослови е "вселенска". И въпросът бе по-скоро за изобличение, отколкото за изясняване. Зарових се из речниците и се оказа, че "соборна" на църковно славянски означава "за цялата вселена", тоест при "съборна" на български се губи този смисъл. Казах й, а тя ми отговори, че не е съгласна с мен. Усмихнах се наум, защото лично за мен един път няма проблем, а втори път аз си чета молитвената правило на църковнославянски. Така тръгна някога, така продължавам и сега, тъй че поне от тоя земетръс ще се въздържа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com