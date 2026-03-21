Земетресения в Гърция и Сицилия

За два нови труса са усетени в Гърция през последните часове информира Европейският сеизмологичен център. Земетресенията са с магнитуд 4.4 и 3.7 по скалата на Рихтер, като по-силното е било с епицентър на 115 километра западно от Патра и дълбочина 5 километра, а по-слабото на 154 километра западно от Лариса.

Местните жители са усетили слабо разтърсване, като няма информация за нанесени щети.

Земетресение от 4.9 бала по скалата на Рихтер разтърси италианския остров Сицилия. Трусът е бил с епицентър на 74 километра североизточно от Палермо на дълбочина 7 километра.

Няколко минути по-късно е регистриран и трус от 4.3 в същия регион, предаде "Фокус". Жители на Палермо съобщават, че са били събудени от шум и леко поклащане на леглата и мебелите. Няма пострадали и нанесени материални щети.

