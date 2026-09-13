Етна отново изригна: Вулканична пепел блокира летището в Катания
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
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Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Необикновена находка край Сицилия разкри потънал кораб, пренасял вино и зехтин през Средиземно море
Този вид е научно описан още през 1867 г.
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Москва твърди, че корабът е бил атакуван с украински дрон
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Плавателният съд потъна крй бреговете на италианския остров
Суперяхта с 22 души на борда потъна край бреговете на Сицилия по време на силна буря
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