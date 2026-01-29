Домовете останаха на ръба на скала след свлачище

Домовете в сицилианския град Нишеми останаха на ръба на скала след свлачище, предизвикано от буря, съобщи шефът на гражданската защита на Италия, цитира bTV.

Нишеми, град с около 25 000 жители в южната част на Сицилия, се намира на плато, което според властите постепенно се срутва към равнината отдолу.

Повече от 1500 души трябваше да бъдат евакуирани, пише Ройтерс.

Сградите висят над ръба, след като големи части от склона се срутиха. Една кола остана с предната си част над пропастта.

Сателитни снимки покават града преди и след свлачището.

В понеделник италианското правителство на премиера Джорджия Мелони обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия - трите южни региона, които бяха засегнати от силната буря миналата седмица. Екстремните метеорологични явления станаха по-чести в Италия през последните години.

Наводненията опустошиха градове в цялата страна, отнеха живота на десетки хора и увеличиха риска от свлачища и наводнения и в райони, които исторически са по-малко изложени на такива явления.

Администрацията задели 100 милиона евро за първоначалните нужди на районите, най-тежко засегнати от неотдавнашната буря.

