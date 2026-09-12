Домовете останаха на ръба на скала след свлачище
Повече от 1500 души трябваше да бъдат евакуирани
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Повече от 1500 души трябваше да бъдат евакуирани
По думите му тази дейност трябва да бъде вкарана в Наказателния кодекс
Разкритията в „домовете на ужасите“ в с. Ягода и Варна придвижиха процеса напред
От 230 възрастни хора в есента на техния живот, само 38 от тях бяха взети от семействата си
Отпускат 381 млн. лева за ремонт на 81 социални заведения
Застаряващото население, масовата емиграция и катастрофалният недостиг на медицински кадри създават пропаст
Лицензът на дома в Ягода е отнет 2018 г. и досега той работи без лиценз
Там живеят много филмови, телевизионни и музикални звезди като Джейми Лий Къртис, Манди Мур и Марк Хамил
Задигнали дори детска касичка с левчета
Възмoжнocтитe нa xyмaнoиднитe poбoти вce oщe ca дocтa oгpaничeни
През 2024 г. се очаква да затворят и последните домове за деца
Пожарникарите не могат да овладеят стихията
Разкриват се до 30 на сто от обирите
Това реши окончателно парламента
Застрахователното дружество е дарило безвъзмездно климатици за двата дома
Прокуратурата е проверила всички и е установила ужасните нарушения
Този резултат ни доближава до средните стойности в ЕС
Менда Стоянова пак е против диференциацията на ДДС
Мобилният оператор дари 20 компютъра на сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“
В действие влизат 500 мобилни екипа, които безплатно ще тестват населението в риск