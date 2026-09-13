Проклятието на дефилето: Строителната офанзива поглъща милиони
Залогът е милиарди
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Залогът е милиарди
Повече от 1500 души трябваше да бъдат евакуирани
Заби се с скалите в Гърция
Тя обяснява произхода на странния магнетизъм на лунните скали
Следите са от сблъсък на Марс, станал преди 4,5 милиарда години
Над 24 ч. вече в района вали дъжд, нивото на река Струма се е вдигнало осезаемо
Палеонтолозите проговориха
Мястото се явява границата между Предбалкана и Стара планина
Под феномена спокойно плават лодки
В близост до Пампорово
Във Врачанския Балкан
Намира се в Синеморец
Близо до село Семчиново
На 70 км. от София
Намират се на 180 км. от София
Доброволци имат желание да покажат красотите на България
Как се е озовала там
Обеща му незабравимо преживяване
Ето какво ще се случи край едно от най-големите чудеса на България
Морето е бурно