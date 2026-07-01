Проклятието на дефилето: Строителната офанзива поглъща милиони

Дългогодишната транспортна драма, която превърна Кресненското дефиле в една от най-опасните пътни арки на Балканите, навлезе в своята най-решителна и обвита в секретност фаза. Под засилена охрана и далеч от светлините на прожекторите, тежка техника и армия от строители започнаха мащабна офанзива по изграждането на дългоочаквания обходен път на град Кресна. Регионалните власти внезапно предприеха извънредна инспекция по дължината на трасето, за да проверят как се усвояват милионите в този инфарктен инфраструктурен възел. Информацията от терен сочи, че работният процес не спира нито за минута, а над двеста души буквално променят релефа на района, борейки се с капризите на природата и сложните инженерни предизвикателства. Общото изпълнение на дейностите вече е достигнало критичната граница от тридесет и пет процента, изпреварвайки първоначалните скептични прогнози.

Прокопаване в скалния ад и голямата тунелна тайна

Строителната площадка, която беше официално открита в края на миналата година след тежки административни битки, в момента прилича на разярена кошница от машини и работници. Основните удари са насочени към пробиването на два масивни тунела, наречени условно „Кресна 1“ и „Кресна 2“, които трябва да преведат трафика през сърцето на планината. Инженерите вече са успели да прокопаят първите сто и двадесет метра от първото съоръжение, докато вторият тунел едва сега започва да разкрива своята подземна паст. Успоредно с подземния капан, строителите изграждат три гигантски виадукта, селскостопански пресичания и сложни водостоци. На едно от най-внушителните мостови съоръжения вече се монтират огромни носещи греди, а за останалите се изливат дълбоки пилотни фундаменти и стълбове, които да издържат на огромното натоварване на международния трафик.

Битката за следващото разрешително и залогът за милиарди

Въпреки привидния триумф на строителните екипи, над проекта продължава да тегне огромна несигурност, която може да замрази машините във всеки един момент. Представители на фирмата изпълнител чистосърдечно признаха пред проверяващите органи, че пълната мобилизация на ресурсите е изправена пред бюрократична стена. За да не спре работата, държавата трябва спешно да издаде следващото ключово разрешение за строеж, без което цялостната реализация на обхода остава под въпрос. Нещо повече, експертите са категорични, че този обходен път ще остане просто един скъп и незавършен паметник, ако не се реализира и останалата, най-оспорвана част от трасето между Крупник и Кресна. Само пълното завършване на лявото платно ще свали проклятието от международния път Е-79 и ще спре черната статистика на катастрофите, превръщайки дефилето в модерна европейска магистрала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com