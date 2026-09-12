Нов ход за магистрала „Струма“. Правителството променя пътя към финала
Най-трудният участък между Крупник и Кресна отново е във фокуса, след години спорове за трасето през дефилето
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Най-трудният участък между Крупник и Кресна отново е във фокуса, след години спорове за трасето през дефилето
Мярката важи за "Тракия", "Струма" и участъка през Кресненското дефиле до "Кулата"
Залогът е милиарди
Ситуацията е заради ремонт
Днес е и последният от трите почивни дни
От един такъв 13-километров тунел ще излезе 6 млн. куб. метра земна и скална маса
Вследствие на пороен дъжд върху пътя се свличат кал и пръст от дълбоко дере в Крупнишката планина
Известният алпинист, покорител на осемхилядници, Боян Петров пострада тежко в катастрофа заедно с природозащитника Андрей Ковачев. Върху двамата в Кре...
Двама души са ранени, след като бяха блъснати от лек автомобил „Ауди" в Кресненското дефиле, докато изследват района. Поредният пътен инцидент в дефил...
Тежка катастрофа затвори главен път 69 в Кресненското дефиле, съобщава БГНЕС. Около 7.40 ч. в събота станал сблъсък между лек автомобил и ТИР. При ин...
Летният туристически сезон стартира в началото на юни, но все още нищо не е направено за обезопасяването на движението в района на Кресненското дефиле...
Тежка катастрофа е станала в Кресненското дефиле, а най-малко двама са пострадалите към момента. Сигналът е получен около 12,45 часа на тел. 112, потв...
Благоевград. Кресненското дефиле също създаде проблеми на пътуващите заради паднало свлачище. Големи земни и скални маси се срутиха върху шосето към 1...
Благоевград. Три автомобила се удариха в Кресненското дефиле върху мокрия и хлъзгав път за Гърция. В пътния инцидент, станал към 17,00 часа във вторни...
Благоевград. Шофьор се отърва по чудо само с уплаха след зрелищна катастрофа в Кресненското дефиле. В неделя към 09,50 часа в движение се спукала гума...
Благоевград. Две коли катастрофираха в Кресненското дефиле във вторник сутринта. Сблъсъкът между лек автомобил „Фолксваген", шофиран от 36-г. петричан...
Благоевград. Чутирима руски тираджии се оплакаха в полицията, че неизвестни крадци са източили горивото от тировете им. В понеделник около 09:05 часа...