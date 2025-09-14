Това променя всичко! Учени разгадаха древна мистерия на Луната

Учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) са открили обяснение за древна мистерия на Луната –

защо скалите й показват признаци на силен магнетизъм,

въпреки че в момента тя няма собствено магнитно поле.

Ново проучване, публикувано в Science Advances, показва, че Луната е имала слабо магнитно динамо в разтопеното си ядро ​​в началото на съществуването си. Ударите на масивни астероиди обаче закратко, но драстично, засилили това поле, оставяйки „замразени“ магнитни отпечатъци в скалите, особено от обратната страна на Луната.

Как се е случила промяната?

Симулациите показаха, че след удар с тяло с огромни размери от близката страна се е образувал гигантски плазмен облак. Той е обикалял около луната и се е концентрирал от обратната страна, временно усилвайки слабото поле за около 40 минути - достатъчно дълго, за да могат скалите да регистрират взрива.

„Има значителни части от лунния магнетизъм, които все още са необяснени. Но повечето от силните полета могат да бъдат разбрани чрез този процес“, каза докторантът от MIT Айзък Нарет.

Изследователите също така установили, че сеизмичните вълни от ударите са променили ориентацията на електроните в скалите, „съкращавайки“ моменталното усилване. Професор Бенджамин Уайз го сравни с тесте карти, които падат в магнитно поле и се подреждат в нова посока.

Двойствената природа на лунния магнетизъм

Резултатите потвърждават, че магнетизмът на Луната има двоен произход: слабо динамо е създало базалното поле, а ударите на астероиди са го укрепили.

„Казваме, че е малко и от двете. И това е проверима хипотеза“, каза съавторът Рона Оран.

Какво следва?

Бъдещи мисии, включително програмата Artemis на НАСА, биха могли да вземат проби от скали от обратната страна на Луната, за да тестват новата теория. Учените смятат, че разбирането на магнитния слой не само ще помогне за реконструкцията на историята на Луната, но и ще обясни ролята на ударите на астероиди във формирането на магнетизма на други планети в Слънчевата система.

