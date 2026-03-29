След Гърция! И Вранча се разлюля (ОБНОВЕНА)

Земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния, сочи справка в данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът на труса е бил на 61 км северозапад от Бузъу и на 19 км от Лопатари, на дълбочина 116 км. По информация на EMSC земетресението е станало в 17:16 часа българско време. Няма данни за пострадали хора или материални щети.

Град Бузъу попада във влиянието на сеизмичната зона Вранча. Тя е най-активният земетръсен район в Румъния и един от най-значимите в Югоизточна Европа. Епицентрите обикновено са концентрирани в окръг Вранча, но трусовете се усещат силно и в съседни области, включително Бузъу.

Вранча се разлюля сама няколко часа, след като поредно земетресение удари Гърция.

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер разтърси остров Кефалония рано в неделя, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Трусът е станал в 06:01 сутринта, като епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Ска̀ла, в южната част на острова.

Земетресението е било на дълбочина 16,7 километра.

Припомняме, че труд от 5,3 удари преди няколко дни Атон. Земетресението бе усетено в София и в половин България.

