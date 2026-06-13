Първо ВИДЕО от земетресението. Поверието за Атон
Мощното земетресение от 5,3 по Рихтер, което разтърси вчера вечерта Атон и бе усетено в София и половин България, е било документирано. Кадри от възде...
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Мощното земетресение от 5,3 по Рихтер, което разтърси вчера вечерта Атон и бе усетено в София и половин България, е било документирано. Кадри от възде...
Земетресение с магнитуд 4,0 е регистрирано в района на Атон