Мощен трус удари най-святото място

Земетресение с магнитуд 4,0 е регистрирано в района на полуостров Атон в Гърция

Това става ясно от справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина от 5 километра, на 114 километра от Солун.

Трусът е регистриран на 20:29 часа местно време.

Няма данни за пострадали хора или силно засегнати сгради.

Трусът идва малко след силното земетресение в Турция, което отне човешки живот в неделя, 29 души пък бяха ранени.

