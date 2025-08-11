Какви са щетите след земетресението в Турция

В резултат на получените до момента сигнали, екипите установиха 1 сграда напълно разрушена, 13 с тежки повреди и 61 с леки повреди.

Ще завършим работата си възможно най-бързо и ще направим всичко необходимо за нашия град. Както и при предишни бедствия, и тук ще бъдем до нашите граждани. Изразявам пожеланията си за бързо възстановяване на всички наши съграждани, засегнати от земетресението. Това заяви Мурат Курум, министър на околната среда, урбанизацията и изменението на климата.

Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч заяви, че от Районната прокуратура в Съндъргъ е започнато разследване по случая.

Тунч уточни, че за оглед на разрушената сграда е назначена експертна комисия от строителен инженер, архитект и геофизик, като са взети и проби от бетон (каротаж) от сградата.

„В резултат на извършените огледи и в съответствие с констатациите в предварителния доклад на експертната комисия, строителят и собственикът на сградата са задържани по обвинение в „причиняване на смърт и нараняване по непредпазливост“. Разследването се води във всички аспекти и с пълна прецизност. Още веднъж изказвам съболезнования на семейството на нашия сънародник, загинал при земетресението, и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“, каза Тунч.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая също направи изявление пред медиите пред сградата на Районното полицейско управление в Съндъргъ, като каза, че веднага след земетресението всички институции и организации са пристигнали бързо в района.

Той подчерта, че веднага след всяко земетресение жандармерията, полицията и екипите на АФАД извършват проверки в центъра на общината и във всички квартали и населени места, засегнати от труса. „Също така непрекъснато следяхме сигналите от гражданите, подавани на 112. В центъра на Съндъргъ за съжаление една сграда се срути. Четирима наши граждани бяха спасени от екипите за търсене и спасяване под координацията на АФАД, но за съжаление 81-годишен съгражданин почина веднага след спасяването, въпреки всички усилия", допълни той.

Йерликая подчерта, че тази сутрин рано, под координацията на АФАД, са започнали работа всички работни групи, свързани с пълното обследване на щетите, разчистването на отломките, осигуряването на храна и оценката на щетите. „По разпореждане на нашия министър, областната дирекция по околна среда, градоустройство и изменение на климата изпрати тук незабавно и генералния ни директор, и съответните колеги. Сутринта бяха сформирани 50 екипа – 16 за 7 централни квартала и 34 за 68 селски квартала. По координация на областната дирекция на финансите бяха сформирани още 30 екипа за оценка на щетите, които ще работят както в централните, така и в селските райони. Когато работата приключи, ще споделим резултатите. Разбира се, от първия момент имаме и работна група за хранително снабдяване, чийто ръководител е нашият ценен Червен полумесец. 25 екипа на Червения полумесец, 7 от неправителствени организации и още екипи от общините работиха от първия момент до края, осигурявайки топла храна и напитки на местата за събиране и навсякъде, където е имало нужда.“

Министър Йерликая също така даде информация за операциите по търсене и спасяване след земетресението. „Дойдоха 1100 спасители“, каза той, като благодари на всички участващи – 11 спасителни кучета, 214 превозни средства, АФАД, пожарната, жандармерията, полицията, Министерството на отбраната, всички общини, звената на министерствата, Червения полумесец, Генералната дирекция по горите и неправителствените организации.

