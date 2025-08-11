Турция не спа! Десетки вторични трусове /ВИДЕО/

Турция не спа. Най-страшните кошмари на страната се върнаха, след като земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер удари западната част на страната и предизвика паника в редица градове, включително Истанбул. Трусът бе усетен силно и в почти цяла България, съобщи Тихомир Илиев, дежурен сеизмолог от БАН.

Хиляди спаха навън

Според турски медии, хиляди хора прекараха нощта на открито, уплашени от нови трусове. В социалните мрежи се разпространяват кадри на срутени сгради и евакуация в тъмната част на денонощието.

Епицентърът: Съндъргъ, Балъкесир

Според турската служба за бедствия (AFAD), трусът е бил с епицентър край квартал Съндъргъ в област Балъкесир. Последвани са над 20 вторични труса, най-силните от които с магнитуд 4,6, 4,2, 4,1 и 4,0, както и над 15 с магнитуд над 3.

Срутени сгради, един загинал

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая потвърди, че 81-годишен мъж е издъхнал, след като е бил изваден жив от срутена сграда, но усилията за спасяването му се оказали неуспешни. 29 души са ранени, без опасност за живота им. Повредени са 16 сгради, основно в селски райони.

Реакция на институциите

AFAD и други институции незабавно започнаха теренни проучвания. В нощта след труса бяха прекратени спасителните дейности, а днес започва оглед на щетите. Хората са предупредени да не се връщат в повредени сгради.

Кметът на Балъкесир Ахмет Акън заяви в ефира на CNN TÜRK:

„Нашата надежда е да преминем през това без повече жертви. Екипите ни са на терен и работят.“

Турските сеизмолози: „Бъдете нащрек“

Известният турски сеизмолог проф. Наджи Гьорюр призова гражданите в засегнатите райони да останат извън домовете си за известно време, макар да не очаква по-силен трус.

