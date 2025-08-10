След земетресението в Турция! Експерт с мрачна прогноза

Експертът по земетресения проф. д-р Сюлейман Пампал коментира това, което удари Балъкесир с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер, пред CNN Türk.

Несъмнено ще има вторични трусове. Съответните институции (AFAD, екипи на министерствата и др.) бързо започнаха работа в региона. Би било от голяма полза за гражданите да се вслушат в предупрежденията, каза Пампал.

Виж още: Първи данни за силното земетресение в Турция (Обновена)

Той предупреди, че е възможно по-силно земетресение от това отново да удари Турция.

По неговите думи това земетресение се е очаквало.

Прочети още: Кърджали се разлюля! Трус над 6 по Рихтер удари Турция

"През последните месеци около Синдъргъ са се случили земетресения с магнитуд 4-5. Това е район в началото на разлома Симав. Движейки се на изток от Синдъргъ, ще откриете района, където се е случило земетресението Гедиз, което е причинило широки разрушения и загуба на човешки живот през 1970 г. Има и други исторически разломи в околоността", допълни той.

Пампал разкри, че земетресението е станало на дълбочина от 11 километра. „Това показва, че е било плитко, но тези земетресения могат да причинят повече щети, защото са по-близо до повърхността“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com