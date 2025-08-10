Свят

След земетресението в Турция! Експерт с мрачна прогноза

Той припомни това от 1970 г.

10 авг 25 | 22:36
Фатме Мустафова

Експертът по земетресения проф. д-р Сюлейман Пампал коментира това, което удари Балъкесир с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер, пред CNN Türk.

Несъмнено ще има вторични трусове. Съответните институции (AFAD, екипи на министерствата и др.) бързо започнаха работа в региона. Би било от голяма полза за  гражданите да се вслушат в предупрежденията, каза Пампал.

Той предупреди, че е възможно по-силно земетресение от това отново да удари Турция. 

По неговите думи това земетресение се е очаквало.

"През последните месеци около Синдъргъ са се случили земетресения с магнитуд 4-5. Това е район в началото на разлома Симав. Движейки се на изток от Синдъргъ, ще откриете района, където се е случило земетресението Гедиз, което е причинило широки разрушения и загуба на човешки живот през 1970 г. Има и други исторически разломи в околоността", допълни той.

Пампал разкри, че земетресението е станало на дълбочина от 11 километра. „Това показва, че е било плитко, но тези земетресения могат да причинят повече щети, защото са по-близо до повърхността“.

 

