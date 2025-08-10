Кърджали се разлюля! Трус над 6 по Рихтер удари Турция

Земетресение с магнитуд 6.2 по скалата на Рихтер разтърси Западна Турция в 19:53 часа. Трусът е усетен и в България, особено в Кърджали, съобщава Европейският сеизмологичен център.

„Отворих вратата на апартамента и усетих как се разтресе“;

„Всичко се разлюля“, са само част от коментарите в 24rodopi.com.

Хасково нет също съобщава, че трусът се е усетил силно и в Хасковско.

Епицентърът на земетресението се намира в региона на Балъкесир, на дълбочина от 11 километра.

Съобщава се, че в момента продължават по-леки трусове.

Освен България и Турция земетресението се усетило и в Гърция, Румъния, Северна Македония и Кипър.

