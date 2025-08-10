Първи данни за силното земетресение в Турция (Обновена)

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси окръг Съндъргъ, област Балъкесир.

Установено е, че трусът е станал на дълбочина 11 километра.

Земетресението е било усетено освен в центъра на Балъкесир, също и в Измир, Кютахя, Ялова, Истанбул, Маниса, Ушак, Айдън, Ескишехир, Сакария, Ялова и Текирдаг, съобщават турските медии.

Последвали още три труса с магнитуд 4,6, 4,1 и 4 по Рихтер.

Земетресението е усетени и в България, особено в Кърджали.

Кметът на Синдърги Серкан Сак съобщи, че десет сгради са се срутили след земетресението.

"Все още няма точен брой. Шестима души обитавали сградата в областния център, спасихме четирима души и продължават спасителните операции за още двама. Има и срутени сгради в околните села. Работим по разследването", каза още Сак.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая заяви, че към момента няма данни за негативни последици.

„В Съндъргъ, Балъкесир, е регистрирано земетресение с магнитуд 6,1. Трусът е усетен и в Истанбул и съседните области. Екипите на AFAD и всички наши компетентни институции незабавно започнаха проверки на терен."

Това заяви Йерликая в изявление в социалните мрежи.

