Мощно земетресение в Гърция разтърси и София (ОБНОВЕНА)

Силно земетресение беше регистрирано 21:08 ЧАСА в Гърция, в района на Атон, сочат данните на Европейско-средиземноморски сеизмологичен център. Трусът бе усетен и на много места в България, включително разтърси и София. Високите етажи на блоковете се разлюляха.

Трусът беше усетен и в редица градове в Югозападна България - Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сандански и др. В социалните мрежи хората коментираха, че са усетили мощното земетресение в Пазарджик, Пловдив, Дупница, Велинград, Враца, Монтана, Казанлък, Стара Загора, Кърджали и Хасково.

По данни на БАН земетресението е било с магнитуд 5,3.

Според Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН епицентърът е бил на дълбочина 10 км под гръцкия полуостров Халкидики, близо до манастира Ксенофонт.

10 минути след мощния трус е имало още три вторични земетресения, най-силното от които с магнитуд 3,9.

Трусът бе много силен, земята бучеше, разказа читател на "Стандарт" от Петрич.

"Районът е сеизмичен и през лятото бяха регистрирани трусове с този магнитуд в района на Егейско море", обясни сеизмологът доц. Пламена Райкова пред бТВ.

"На п-в Халкидики, близо до първия ръкав, миналата година юни беше регистриран такъв трус на това място. Вторични трусове ще има най-вероятно, но с каква сила не може да се каже. В следващото денонощие вероятно ще има по-слаби трусове", обясни още сеизмологът.

"Регистрирани са вече няколко, не се знае ще се усетят ли у нас. Сеизмични райони не може да се активират в България заради земетресението в Гърция", уточни доц. Пламена Райкова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com