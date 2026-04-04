Изненада от Иран! Раздели на три Ормузкия проток

Иран е разработил система за регулиране на навигацията в Ормузкия проток, разделяйки всички държави на три групи - неутрални, приятелски и враждебни.

Това съобщи Al Jazeera.

На последните ще е забранено да преминават свободно през протока

Както изяснява каналът, страните от категорията "приятелски" ще имат право свободно да преминават Ормузкия проток.

Неутралните държави ще могат да преминават, но ще бъдат задължени да плащат "значителни мита", освен таксата.

Ал Джазира отбелязва, че въвеждането на категории за държави представлява промяна в статуса на протока.

За първи път иранската страна обяви въвеждането на такса за преминаване на кораби през Ормузкия проток на 20 март.

Междувременно Турция обяви, че втори плавателен съд на неи корабособственик е преминал през Ормузкия проток.

Това огласи турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу, като добави, че общо тринайсет турски кораба остават блокирани в протока от избухването на войната в Близкия изток, пише "Тюркийе тудей".

Турция в момента координира чрез Министерството на външните работи усилията за излизането на още девет кораба, а оставащите четири все още не са поискали заминаване, посочи той.

Говорейки пред телевизия СиЕнЕн-Тюрк, министърът заяви, че в момента няма плаващи под турски флаг кораби в Ормузкия проток, но е имало 15 плавателни съда с турски собственици в зоната, когато е започнала войната, като два от тях са напуснали мястото, а 13 все още са там.

От четирите кораба, които не са поискали заминаване, два са енергийни, а други два участват в търговията в региона, уточни Уралоглу.

Той каза, че турското правителство работи за позволяване на преминаването на още девет кораба.

Уралоглу подчерта по-широкото значение на Ормузкия проток, като заяви, че оттам преминават 20 процента от световните доставки на петрол и 30 процента от втечнения природен газ.

Той каза, че проблемите в региона не са засегнали веригата за доставки на Турция, но цените на енергията са се повишили рязко.

