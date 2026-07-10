Ударите продължават. Жертви и ранени в Украйна

Четирима души са загинали при руски атаки по град Краматорск в украинската Донецка област, съобщи управителят на региона Вадим Филашкин, предаде Интерфакс.

Най-малко девет души са ранени. Нанесени са материални щети на жилищен блок, магазин и частни домове.

Един човек е загинал, а най-малко девет души са пострадали и при удар с управляема авиобомба в центъра на град Запорожие, съобщи ръководителят на военната администрацията Иван Федоров. Вследствие на атаката е възникнал пожар, нанесени са щети по най-малко 15 жилища.

Украйна порази днес в Азовско море 18 руски плавателни съда, сред които 13 танкера, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

През нощта силите на страната са поразили петролни обекти в Русия.

Сред тях нефтопреработвателния завод Илски - един от водещите и стратегически важни предприятия в Краснодарския района на Руската федерация.

След атаката Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море, съобщи Ройтерс. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, според оценки на експерти.

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