Тръмп: Искат да ме ликвидират, аз съм във всичките им списъци

Израел е споделил със САЩ разузнавателна информация, според която Иран е разработил нов план за покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщава The Wall Street Journal, като се позовава на източници, запознати със случая.

Според публикацията информацията показва ескалация на дългогодишните заплахи срещу американския президент. Техеран многократно е заявявал, че ще търси възмездие за ликвидирането на генерал Касем Солеймани, командир на специалните сили „Кудс“ към Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който беше убит при американски удар в Багдад през януари 2020 г.

В отговор на публикацията Белият дом препрати към изявление на Тръмп от сряда, съобщава Fox news.

„Те искат да ликвидират лидера на Съединените щати – мен. Аз съм във всеки един от техните списъци. Засега имах късмет, но това може да не продължи дълго. Това за болни, зли хора. И ние трябва да изкореним този рак“, заяви Тръмп.

По данни на The Wall Street Journal разузнавателната информация е достигнала до Вашингтон в момент, когато между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху има различия относно политиката спрямо Иран след последния военен конфликт. Докато Израел настоява за продължаване на натиска върху Техеран, американската администрация се стреми да запази крехкото примирие след ударите по ирански ядрени обекти.

В четвъртък Тръмп и Нетаняху са провели телефонен разговор и са се договорили да продължат тясната координация между двете държави.

По време на траурните церемонии след смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей участници са скандирали призиви за смъртта на Тръмп и са носили транспаранти със заплахи срещу него, отбелязва още изданието.

Засега нито израелските власти, нито иранската мисия в ООН са коментирали официално информацията.

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