САЩ и Иран временно спират ударите, нови преговори започват в Катар

Съединените щати и Иран засега ще се въздържат от нова военна ескалация след размяната на удари край Ормузкия проток през последните дни. Това заяви представител на администрацията на президента Доналд Тръмп.

„И двете страни засега ще се въздържат от нови действия, а корабите могат свободно да преминават“, посочи американският представител, цитиран от CNN.

Все още не е ясно каква е официалната позиция на Иран относно това временно въздържане от военни действия.

Според друг американски представител САЩ и Иран са се договорили да продължат преговорите си във вторник в столицата на Катар – Доха.

Размяната на удари през уикенда постави на сериозно изпитание крехкото споразумение между Вашингтон и Техеран.

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да предприемат нови военни действия, ако Иран продължи атаките си.

От своя страна Техеран заяви, че всяко нарушение на примирието ще доведе до „пълно прекратяване на всички дипломатически процеси“, поставяйки под въпрос бъдещето на започналите преговори.

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