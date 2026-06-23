Тръмп каза къде ще отидат парите за Иран. Изфинтира ги

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че "ще направи, каквото трябва", ако Иран не спазва споразумението с Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако Иран не спазва споразумението или ако се държи зле, ще направя каквото трябва", каза Тръмп пред журналисти.

Той заяви, че засега нещата вървят добре и Ормузкият проток е напълно отворен, и добави, че докато Иран проявява уважение към Вашингтон, проблеми няма да възникнат.

Тръмп посочи, че Иран следва да използва активите си, които ще бъдат размразени, за покупка на храни изключително от САЩ.

"Всички тези пари ще се върнат под формата на покупки на храни, от каквито те отчаяно се нуждаят. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени. Затова парите, които ще размразим ще се върнат при нашите фермери", заяви американският президент.

Управителят на Централната банка на Иран обаче каза в отговор на коментарите на Тръмп, че Техеран не е задължен да закупува селскостопанска продукция от САЩ по силата на нито едно съществуващо споразумение, предаде иранската агенция Тасним.

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