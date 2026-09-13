Мистерия! Най-възрастният президент в света дойде в Европа за малко. Няма го вече 2 месеца
Бия е на 93 години, потъна някъде в Швейцария
Следете всички новини, анализи и коментари за Световна Политика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бия е на 93 години, потъна някъде в Швейцария
Историкът Рана Митър обяснява, че изборът не е случаен
Грижи се за феремерите
Касае замразените ирански активи
Блокадата обаче остава
Световната политика и икономика са в процес на необратими промени, смята той
Ню Йорк. Бившият американски държавен секретар Хенри Кисинджър даде интервю за The Independent за новата си книга World Order, в което описва поведени...