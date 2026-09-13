Тръмп: Искат да ме ликвидират, аз съм във всичките им списъци
Техеран многократно е заявявал, че ще търси възмездие за ликвидирането на генерал Касем Солеймани
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Техеран многократно е заявявал, че ще търси възмездие за ликвидирането на генерал Касем Солеймани
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