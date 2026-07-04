Тайни разговори в Техеран: „Хизбула“ и „Хамас“ се срещнаха с министър

Представители на ливанското движение "Хизбула" и палестинската организация "Хамас" проведоха отделни срещи с иранския външен министър Абас Арагчи в Техеран, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Франс прес.

Иранската агенция ИРНА потвърди, че разговорите са се състояли, но не разкри подробности за обсъжданите теми.

От страна на "Хизбула" в срещата са участвали високопоставени представители, сред които бившият министър Мохамед Фнейш и депутати, съобщи телевизия "Ал Манар", която е близка до движението.

Делегацията на "Хамас" е била водена от членове на политическото бюро на организацията, включително неговия ръководител Мохамед Даруиш.

Срещите се провеждат на фона на напрегнатата обстановка в Близкия изток и след тежките удари, понесени от двете организации през последните две години.

През юли 2024 г. тогавашният политически лидер на "Хамас" Исмаил Хания беше убит при израелска атака в Техеран, след като присъства на церемонията по встъпването в длъжност на иранския президент Масуд Пезешкиан.

Няколко месеца по-късно – през септември 2024 г., лидерът на "Хизбула" Хасан Насралла загина при израелски въздушен удар по южните предградия на Бейрут.

Иран остава един от основните съюзници на "Хамас" и "Хизбула", като през годините оказва политическа, финансова и военна подкрепа и на йеменските бунтовници хуси.

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