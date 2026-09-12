Мивката мирише и се оттича бавно? Опитайте този лесен домашен метод
Сода бикарбонат, сол и гореща вода могат да помогнат срещу натрупаните мазнини и хранителни остатъци
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Сода бикарбонат, сол и гореща вода могат да помогнат срещу натрупаните мазнини и хранителни остатъци
Замразяването не е надеждна дезинфекция и може да повреди кожените модели
Част от перилните препарати не се справят с мазнините от кожата, които се натрупват по плата
Основното почистване трябва да обхване филтъра, отделението за препарат, уплътнението и барабана
През лятото хората са склонни да перат по-често, а влажността е значително по-висока
От "Люлин" до центъра на столицата се оплакват
Има няколко лесни начина да се овладее ароматът още по време на варенето
Повечето от тях са с дървесен аромат
Какво се случва в "Младост"?
Кмет с тревожна информация
Изтичането на газ идва от цех за скрап на бул. "Илиянци"
Новите открития могат да се използват в помощ на правоприлагащите органи
Такава миризма може да е изключително натрапчива и неприятна
За вкуса в устата обаче има различни причини
Този път си позволи волност в ефир.
Няма да повярвате колко е лесно с "подръчни" средства
Животните улавят специфична миризма в слюнката на заразени пациенти
Да влезем в стая на чист въздух. Това беше най-срещаната реплика в Сливен този петък. От сутринта в целия град се носеше изключително нериятна миризма...
Остра и задушлива миризма от незаконно сметище трови жителите на квартал "Орландовци", пише бТВ. Местните са направили свое разследване как се е появи...
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