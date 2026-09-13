Нов удар по Андрю! Лишиха го от...
Последиците от скандала "Епстийн" продължават да влияят на бившия принц
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Последиците от скандала "Епстийн" продължават да влияят на бившия принц
От есента на 2025 г. ще се иска кандидатстване онлайн за специално разрешително
Влиза в сила ново изискване
Документът може да бъде изтеглен от приложението на ETA
Решението може да се обжалва до 14 дни
Но това е съгласно общия устройствен план на София от 2007 г.
Това твърди и настоява кметът на София Йорданка Фандъкова
Пълна забрана на лова на кафява мечка. Това предвижда проект за промени в Закона за лова, внесен от Министерския съвет в парламента. Разрешението за о...
Собственик на бакалия върти търговия без никакви документи в гърменското село Рибново. Срещу търговеца е подаден сигнал в полицията и в четвъртък към...
София. Българска народна банка отне разрешението за увеличаване на капитала на Корпоративна търговска банка (КТБ). Това е първа стъпка към отнемането...
София. Броят на физически и юридически лица, притежаващи разрешение за оръжие, е 211 486. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров на нарочна преск...
София. Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка на всички разрешителни за оръжия и прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривнит...
Мадрид. Общината в столицат ана Испания налага строги мерки за уличните музиканти, предаде БНТ. Те вече трябва да преминават през прослушване, за да м...
ЕС ни дава пари за общи устройствени планове, с тях пестим 40% от усилията на инвеститорите