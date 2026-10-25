Ново дете чудо пренаписа историята! 11- годишна счупи световен рекорд
Детронира легендата Юдит Полгар и стана новата шахматна кралица от скука
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Детронира легендата Юдит Полгар и стана новата шахматна кралица от скука
Много неприятна контузия за Насар
Тя е като кенийка или етиопка, родена е за бягане, твърдят специалистите. Преди броени дни Лили Георгиева или Детето чудо, както я наричат всички, зап...