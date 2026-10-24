90% от хората имат натрапчиви мисли. Психиатър разкри кога стават опасни

Случвало ли ви се е една мисъл да се върти непрекъснато в главата ви, въпреки че искате да се отървете от нея? Или да се връщате отново и отново към един и същи въпрос, без да намирате успокоение?

Подобни преживявания са много по-разпространени, отколкото предполагаме. Около 90% от хората изпитват натрапливи мисли в различна степен, заяви психиатърът д-р Мирослав Георгиев в съботното издание на „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.

Това обаче не означава, че всички страдат от психично разстройство. Разликата е в начина, по който мислите влияят върху ежедневието.

Кога една мисъл се превръща в проблем?

„Разликата между нормалното състояние и болестното е това доколко тези мисли променят функционирането ни. При човека без проблеми те отминават много бързо. При човека с натрапливости тя променя поведението му – мислим само за това“, обясни д-р Георгиев.

Именно невъзможността човек да се освободи от повтарящите се мисли и влиянието им върху обичайните му занимания са важни признаци, на които трябва да се обърне внимание.

Според специалистите натрапливостите могат да бъдат свързани с тревожност и силен вътрешен дискомфорт. При обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) те понякога са придружени и от повтарящи се действия, чрез които човек се опитва временно да намали напрежението.

Наследствеността също има значение

Една от групите фактори за появата на натрапливости е генетичната предразположеност, посочи психиатърът.

Затова при преценката на подобни симптоми е важно дали в семейството има близки с психични разстройства.

Наследствеността обаче не е единственият фактор. Определени заболявания и увреждания на нервната система също могат да бъдат свързани с появата на натрапливи мисли.

Инфекция на гърлото може да отключи натрапливости при деца

Особено любопитна е връзката между някои инфекции и психичните симптоми.

„Стрептококова инфекция на гърлото на детето може да отключи детска форма на натрапливости. Друго – травмите на мозъка. Вирусните заболявания на мозъка, различни тумори също могат да отключат натрапливи мисли“, обясни д-р Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

В медицината е описано рядко състояние, известно като PANDAS, при което след стрептококова инфекция при някои деца могат внезапно да се появят или рязко да се засилят обсесивно-компулсивни симптоми и тикове.

Това не означава, че обикновената инфекция на гърлото води до психично разстройство. Състоянието е рядко и диагнозата изисква специализирана оценка.

Кога трябва да потърсим специалист?

Появата на нежелана или тревожна мисъл сама по себе си не е признак за заболяване.

Повод за консултация е, когато мислите започнат да отнемат много време, предизвикват силно страдание или пречат на работата, ученето, съня и отношенията с другите.

При децата особено внимание заслужава внезапна и съществена промяна в поведението, включително поява на натрапливости или тикове.

Обсесивно-компулсивното разстройство подлежи на лечение, като в зависимост от състоянието могат да бъдат приложени психотерапия, медикаменти или комбинация от двата подхода.