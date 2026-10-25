Световните медии с ключови думи за вота у нас

Президентският вот в България e първото сериозно изпитание за партията "Прогресивна България", пише днес Асошиейтед прес по повод изборите в страната, предаде БНР.

В статията се отбелязва, че президентската кампания е била силно фокусирана върху руската инвазия в Украйна и разрастването на военните действия в Черно море, където атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до българския бряг засилиха опасенията за сигурността на страната.

Изданието посочва, че кандидат-президентите са се опитали да отговорят на общественото безпокойство, породено и от растящите цени и високата инфлация тъй като много от хората изпитват сериозни затруднения. Като фаворити са отбелязани Илияна Йотова и Андрей Гюров, но няма очаквания изборът да се случи тази неделя.

Отбелязва се, че в България президентът се избира пряко за петгодишен мандат и макар постът да е предимно представителен, прекият избор придава на президента по-голяма политическа тежест. Той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, има право на вето върху законодателни актове, подписва международни договори.