Йотова: Не искам в българските градове да се веят чужди знамена

Кандидатът за президент Илияна Йотова изрази тревога от ниската избирателна активност след първия тур на президентските избори, на който според първите данни от паралелното преброяване заема водеща позиция. Тя благодари на своите избиратели и заяви, че ще продължи кампанията си преди балотажа. От своя страна кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев отправи покана за дебат към Георги Кандев.

„Това, което искам да споделя, е известна тревога. Илюзия е българските граждани да мислят, че ако не гласуват, могат да променят нещо“, каза кандидатът за президент Илияна Йотова.

Йотова изрази благодарност към своите избиратели. „В следващите години трябва да променяме много, за да не върнем България в годините на безвремието, в което пропуснахме толкова много ползи с разделение и конфронтация“, сподели още тя.

Кандидатът за президент изрази увереност, че България има възможност за развитие и просперитет през следващите години. „Ние държим златна карта. Ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността на целия континент. В Европа бушува война. През цялото време говорех за това, че ще бъда президент на мира, защото без мир няма сигурност и просперитет“, подчерта Йотова.

Йотова заяви категорично, че ще продължи тази кампания. По думите ѝ неучастието на ГЕРБ в президентската надпревара се е отразило на избирателната активност. „Аз мисля, че неучастието на втората политическа сила се отрази на ниската избирателна активност“, сподели кандидатът за президент.

Кандидатът за заместник на Илияна Йотова Кирил Вълчев заяви от своя страна, че за първи път в историята на България жена побеждава на гласуване на президентски избори. „Надявам се, че много хора ще гласуват на втория тур и България ще има жена президент“, заяви той.

Вълчев отправи и покана за дебат към кандидата за вицепрезидент Георги Кандев, който участва в изборите заедно с Андрей Гюров. „Искам да се обърна към г-н Георги Кандев – да бъде мъж. Каня го на дебат“, заяви Вълчев.