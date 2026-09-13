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Трима младежи загинаха в BMW

Трима младежи загинаха в BMW

23-годишен шофьор и двама тийнейджъри загинаха в жестока катастрофа в плевенското с. Лепица. Трагедията стана в полунощ на улица „Първа" в селото. В к...

28 март | 11:04
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