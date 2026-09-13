Камион влачи кола: Бивш кмет е загиналият при тежка катастрофа в Плевенско
Доктор Костадинов е виден анестезиолог
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Доктор Костадинов е виден анестезиолог
Втори ден гърмят пиратки заради местния панаир
Има загинали
Спецакция се провежда на територията на село Ореховица
Вероятната причина за пожара е неправилно ползване на отоплителни уреди
Задигнал е преносим компютър
Девойки с боси крака ще мачкат гроздето от тазгодишната реколта
23-годишен шофьор и двама тийнейджъри загинаха в жестока катастрофа в плевенското с. Лепица. Трагедията стана в полунощ на улица „Първа" в селото. В к...
Основното училище в Плевенското село Чомаковци остана затворено в първия ден на седмицата заради ниските температури. Училището единствено в областта...
Отцепиха квартал на Плевен заради съмнения за намерена граната. Тази сутрин работници на една от фирмите за сметоизвозване в града са намерили граната...
В Плевенско стана страшно. Първо по време на мач на "Ботев" (Село Рупци) феновете, бесни от съдийските отсъждания, нахлули с кола почти на терена. Те...
16-годишно момиче от Русе е с опасност за живота след тежка катастрофа на главен път в местността Шумата. Лек автомобил "Ауди", собственост и управляв...
Определеният лимит за бензин за колите на полицията и противопожарната служба в Плевен е недостатъчен. За да се движат по служба през лятото, униформе...
Плевен. "За мен е удоволствие да дам началото на реализацията на толкова ключова за региона на Плевен инвестиция. Строежът на новата фабрика за автомо...